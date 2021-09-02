ممثل شركة "كلاشينكوف" يكشف عن الاهتمام الكبير لدول الشرق الأوسط بالأسلحة الروسية

تتعاون شركة كلاشينكوف مع دول الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة في إنتاج وبيع أنواع مختلفة من الأسلحة النارية لها.

تحدث الممثل الرسمي لشركة "كلاشينكوف" الروسية، فلاديمير أونوكوي، لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي لـ "آرميا 2021"، عن شعبية الأسلحة الروسية والقصص الشخصية عن الأسلحة الروسية في الدول العربية واهتمام أمير أبوظبي بالسلاح الجديد.

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ووفقًا للممثل الرسمي لـ "كلاشينكوف"، كان الشرق الأوسط دائما ولا يزال منطقة مهمة للغاية، حيث يكون الاهتمام بالأسلحة الروسية مرتفعا جدا بشكل تقليدي". © Sputnik . Aram Nersesyan "كلاشينكوف" تكشف عن رشاش "الفرصة الأخيرة" ورشاش "القتال الليلي" الخاص... فيديو

وأضاف أونوكوي: "نحن نتفاوض باستمرار على عقود جديدة أو عمليات بيع، لكن المشكلة هي أنه لا يمكننا مناقشة مثل هذه القصص علنًا إلا بمبادرة من العميل نفسه. لذلك، بمجرد أن يرغب العملاء في التحدث عن نجاحاتهم في مجال التعاون العسكري الفني، يمكننا الإعلان والإخبار عن كل التفاصيل. ففي كثير من الأحيان، تظل نجاحاتنا وعقودنا الرئيسية سرية لعامة الناس. ولكن هذا مطلوب في المجال نفسه الذي نعمل فيه".

وتابع: "أستطيع أن أقول شيئًا واحدًا: إن الآفاق في هذا المجال دائمًا ما تكون جدية جدا".

قصص عن الأسلحة الروسية:

وأوضح أوكونوي أنه "في الوقت نفسه، تقدم شركة "كلاشينكوف" عينات من أسلحتها ليس فقط في منتدى "آرميا 2021" المقام في موسكو، ولكن أيضا في المعارض الدولية الأخرى، التي تقام بما في ذلك في الدول العربية. فعلى سبيل المثال، في معرض "IDEX 2021" في الإمارات العربية المتحدة.

وتابع أونوكوي: "في "IDEX 2021" في الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم في أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام، قدمنا ​​بندقية هجومية من طراز "AK-19" وكان محط اهتمام كبير لعدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة نفسها. ونظرًا لأن دول الشرق الأوسط تستخدم الآن أسلحة بعيار 5.56، بما في ذلك الأمريكية الصنع، فنحن نقدم عينة يفهمونها ويهتمون بها ". © Sputnik . Ramil Sitdikov شركة روسية تكشف عن احتمال إنتاج وبيع دبابة "تي-90 إم إس" في مصر

وأشار أونوكوي إلى أنه "غالبا في كل دولة من دول الشرق الأوسط، حتى أثناء وجودك في المعرض، يمكنك سماع الكثير من القصص الشيقة للغاية من الضيوف، وفي كل مرة يكون الحديث عن جودة المنتجات الروسية والمستوى العالي من الثقة في الأسلحة النارية الروسية".

أمير أبو ظبي ومسدس "PLC":

من جانب آخر أبدى أونوكوي كيف اهتم أمير أبوظبي بمنتجات القسم الروسي للأسلحة في المعرض، وبشكل خاص مسدس "PLC"، وقال: "لا يتجاهل كبار المسؤولين في دول الشرق الأوسط النماذج الجديدة للأسلحة الروسية، وخير مثال على ذلك، حاكم إمارة أبو ظبي، الأمير خليفة بن زايد آل نهيان، المطّلع على الأسلحة التي تنتجها شركة "كلاشنيكوف" ويهتم بمنتجاتها الجديدة.

وقال أنوكوي: "مسدس "PLC" أثار إعجاب المنطقة أيضا، حيث أظهر أمير أبوظبي، إعجابه واهتمامه البالغ بخصائصه وتقنياته عندما زار جناحنا واطلع على المنتجات، لذلك فإن نجاح هذه العينات في المنطقة تجاوز كل توقعاتنا ".

ووفقا له، لا تزال هناك فرص وآفاق لتطوير التعاون مع دول الشرق الأوسط، في ظل هذا المستوى العالي من الثقة والكبيرة.