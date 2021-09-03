الدفاع الروسية تتوقع ظهور طائرات فرط صوتية سريعة جدا

وقال شويغو أثناء مشاركته في ندوة إلكترونية حول المعارف الجديدة نظمتها جمعية "زنانيه" (المعرفة) الروسية، إنه من الممكن أن تصنع روسيا طائرات تطير بسرعة 6 إلى 7 ماخ (الماخ سرعة الصوت).

وأضاف الوزير مخاطبا متتبعي ومشاهدي فعاليات الندوة عبر الإنترنت، ومعظمهم تلاميذ المدارس: "يمكننا، في غالب الظن، أن ننتظر حتى تظهر طائرات تتراوح سرعتها بين 6 و7 ماخ. ويصبح بإمكاننا حينها الوصول إلى مدينة بتروبافلوفسك في شبه جزيرة كامتشاتكا (أقصى الشرق الروسي) في زمن قدره 45 دقيقة".

وتطرق وزير الدفاع، في كلمته أمام مشاهدي الندوة، إلى مواضيع شتى منها تزويد الجيش الروسي بالأسلحة العصرية، حيث قال إن الأسلحة العصرية تشكل 70 في المئة من أسلحة الجيش الروسي حاليا، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الأعلى على مستوى العالم.