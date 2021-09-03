وزير الصناعة الروسي يحدد موعدا لإطلاق طائرة بمحرك كهربائي

تواصل روسيا العمل على مشروع إنشاء طائرة مزودة بمحرك كهربائي، وقد حدد وزير الصناعة والتجارة الروسي موعدا لإطلاقها.

وأطلق على هذه الطائرة التي يمكن استخدامها لنقل الناس ولأغراض أخرى، اسم "بايكال"، والتي بدأ العمل على مشروع إنجازها في عام 2019، ومن الممكن أن تقوم طائرة "بايكال" المزودة بالمحرك الكهربائي بالرحلة الجوية التجريبية الأولى في عام 2024.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك: "أعتقد بأن طائرة "بايكال" يمكن أن تصعد إلى السماء كطائرة تجريبية في عام 2024".

وأشار الوزير مانتوروف إلى أن هذه الطائرة تستخدم الهيدروجين لتبريد المحرك الكهربائي الآن، وسوف تستخدم الهيدروجين كوقود في وقت لاحق.

ومن مميزات طائرة "بايكال" أنها تحتوي على المظلة وتستطيع الهبوط بالمظلة عند الضرورة.

أما بالنسبة للنماذج العملية من طائرة "بايكال"، فيتوقع الوزير مانتوروف أن تبدأ روسيا إنتاجها بعد عام 2026 أو2027.

وقد عرضت روسيا في معرض "ماكس 2021" طائرة مخصصة لتجربة محرك كهربائي هي طائرة الركاب "ياك – 40" التي تم تحويلها إلى طائرة "مختبر". ومن الممكن أن تحصل هذه الطائرة على محرك يعمل بالهيدروجين أيضا.