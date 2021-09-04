حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تصل اليابان

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن السفينة البريطانية العملاقة وصلت إلى اليابان في أول زيارة لها إلى تلك الدولة.
Britain and Japan are aiming to showcase their defence cooperation in a region where China’s military has been growing increasingly assertive. https://t.co/Cxr0aaWuBA— South China Morning Post (@SCMPNews) September 4, 2021
ولفتت الصحيفة إلى أن وصول حاملة الطائرات البريطانية إلى اليابان يهدف إلى إظهار القوة العسكرية المشتركة للدولتين لمواجهة تنامي النفوذ العسكري لدولة الصين في المنطقة.
ومن المقرر أن تشارك حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في مناورات عسكرية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا وكندا.
ووصلت "كوين إليزابيث" إلى القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مدينة يوكوسوكا، ومن المقرر أن تغادر المنطقة بعد المشاركة في المناورات العسكرية، الخميس المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من المناورات العسكرية المشتركة التي تقودها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، هو التأكيد على وجود قوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها في تأمين حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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