حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تصل اليابان

وصلت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" إلى ميناء يوكوسوكا في اليابان، استعدادًا لبدء مناورات عسكرية مشتركة مع عدة دول بقيادة اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد حرية الملاحة في المنطقة.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن السفينة البريطانية العملاقة وصلت إلى اليابان في أول زيارة لها إلى تلك الدولة.

Britain and Japan are aiming to showcase their defence cooperation in a region where China’s military has been growing increasingly assertive. https://t.co/Cxr0aaWuBA — South China Morning Post (@SCMPNews) September 4, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن وصول حاملة الطائرات البريطانية إلى اليابان يهدف إلى إظهار القوة العسكرية المشتركة للدولتين لمواجهة تنامي النفوذ العسكري لدولة الصين في المنطقة.

ومن المقرر أن تشارك حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في مناورات عسكرية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا وكندا.

© REUTERS / Russell Cheyne حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث"

ووصلت "كوين إليزابيث" إلى القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مدينة يوكوسوكا، ومن المقرر أن تغادر المنطقة بعد المشاركة في المناورات العسكرية، الخميس المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من المناورات العسكرية المشتركة التي تقودها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، هو التأكيد على وجود قوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها في تأمين حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.