المدمرة البريطانية "دايموند" تعبر قناة السويس... صور

عبرت المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند"، قناة السويس المصرية متجهة إلى الجنوب، في ذات اليوم الذي وصلت فيه حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" إلى اليابان.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمدمرة "إتش إم إس على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن يوم عبور قناة السويس في مصر، كان رائعا.

ونشرت الصفحة صورا، قالت إنها ترصد لحظة عبور القنال المصري تم التقاطها من على متن السفينة الحربية البريطانية.

A fantastic day for the men and women of HMS DIAMOND as she transited south through the Suez canal. @RoyalNavy #CSG21 pic.twitter.com/oBc94ehCmg — HMS Diamond (@hmsdiamond) September 4, 2021

ووصلت، اليوم، حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" إلى قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان، حيث تظل هناك حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتشارك في تدريبات عسكرية مع أمريكا وكندا وهولندا واليابان.

وتعد المدمرة "إتش إم إس دايموند" واحدة من 3 مدمرات من الفئة "تايب 45"، المخصصة للدفاع الجوي، وتقوم بمرافقة التشكيلات البحرية لحمايتها من أي هجوم جوي أثناء وجودها في عرض البحر.