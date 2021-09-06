إعلام: صاروخ "بوريفيستنيك" يوطد تفوق روسيا

وأفادت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" الأمريكية أن المخابرات الغربية بدأت تتتبع أخبار هذا الصاروخ، الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم "الساقط من السماء" قبل أن يتم الإعلان عن إنشائه. وأشارت إلى أن تجاربه الناجحة أثارت قلق البنتاغون لا سيما وأن مدى "بوريفيستنيك" غير محدود وهو يطير على ارتفاع كبير بسرعة عالية حتى أن اعتراضه أمر صعب.

ويسعى البنتاغون جاهدا إلى إيجاد ما يستطيع الرد على "الساقط من السماء"، ولكنه لم يتوصل إلى ما يمكنه أن يتصدى لصاروخ يستطيع توطيد تفوق روسيا وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

هذا وأُعلت وزارة الدفاع الروسية في مارس/آذار 2018 عن إنشاء صاروخ "بوريفيستنيك"، وهو صاروخ يعمل بالطاقة النووية ويشبه صاروخ "خا-101" الذي تتسلح به المقاتلات الروسية، ولكنه يفوقه حجما.