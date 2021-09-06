تدريبات لكتائب صواريخ "إس 400 تريؤومف" في مقاطعة أستراخان الروسية

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية الروسية أنها " نجحت في تنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية من منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" في مقاطعة أستراخان بالإضافة إلى صد ضربة جوية مكثفة خلال التدريبات.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان: "قامت أطقم فوج صواريخ الدفاع الجوي التابع لتجمع لينينغراد لقوات الدفاع الجوي من قوات المنطقة العسكرية الغربية بتنفيذ تمرين إطلاق صواريخ الدفاع الجوي الموجهة الحية من طراز (إس-400 تريؤومف)، وذلك في ميدان تدريب أشولوك بمقاطعة أستراخان".

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation إعلام: صاروخ "بوريفيستنيك" يوطد تفوق روسيا

بالإضافة إلى ذلك ، قام العسكريون باجتياز اختبارات في التدريب التقني والتكتيكي والصاروخي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الأطقم القتالية لكتائب صواريخ الدفاع الجوي ومركز القيادة الخاص بمنظومات صواريخ ( إس-400 تريؤومف) قامت بالتدريب على تنفيذ مهام صد ضربة صاروخية جوية مكثفة، حيث تم خلال أداء واجبات المناوبة القتالية اكتشاف وتدمير الصواريخ الأهداف التي تمثل وسائل الهجوم الجوي الحديثة والواعدة للعدو المحتمل.

يشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لفوج صواريخ الدفاع الجوي انطلقت من مقاطعة لينينغراد، وقطعت مسافة تزيد عن ألفي كيلومتر ثم تولت تنفيذ مهام الدفاع الجوي خلال المناوبة القتالية بعد قيامها باحتلال منطقة مرابض إطلاق جديدة.