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    مناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2001

    ما هي الدول المشاركة في مناورات النجم الساطع وترتيب جيوشها عالميا؟

    © AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
    رصد عسكري
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    في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري انطلقت مناورات "النجم الساطع 2021"، بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه، بمشاركة 21 دولة بينها 10 دول عربية.

    الجيش المصري يرفع راية النصر
    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    أبرز الأسلحة السوفييتية التي شاركت في حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل
    وتعد مناورات النجم الساطع 2021 من أكبر المناورات العسكرية في العالم من حيث عدد الدول المشاركة فيها ونوعية القوات التي تنفذ تدريبات مشتركة في البر والبحر والجو.

    ما هي الدول المشاركة في النجم الساطع؟

    تشارك 20 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والأردن والبحرين والسودان، في مناورات "النجم الساطع 2021".

    وتشارك أيضا كل من اليونان والمغرب وقبرص وكينيا وإسبانيا وإيطاليا وتنزانيا وفرنسا ونيجيريا والكويت وتونس وباكستان، إضافة إلى مصر، التي تستضيف المناورات الضخمة في إحدى قواعدها العسكرية.

    ما الترتيب العالمي لجيوش الدول المشاركة في مناورات النجم الساطع 2021؟

    أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا عن أقوى 140 جيشا في العالم، يرصد فيه الترتيب العالمي لـ 20 جيشا من أصل 21 جيشا تشارك في مناورات "النجم الساطع 2021"، التي تستضيفها مصر.

    • الجيش الأمريكي: يحتل المرتبة الأولى بين أقوى 140 جيشا في العالم.
    • الجيش الفرنسي: يحتل المرتبة رقم 7 عالميا.
    • الجيش البريطاني: يحتل المرتبة رقم 8 عالميا.
    • الجيش الباكتساني: يحتل المرتبة رقم 10 عالميا.
    • الجيش الإيطالي: يحتل المرتبة رقم 12 عالميا.
    • الجيش المصري: يحتل المرتبة رقم 13 عالميا.
    • الجيش السعودي: يحتل المرتبة رقم 17 عالميا.
    • الجيش الإسباني: يحتل المرتبة رقم 18 عالميا.
    • الجيش اليوناني: يحتل المرتبة رقم 29 عالميا.
    • الجيش النيجيري: يحتل المرتبة رقم 35 عالميا.
    • الجيش الإماراتي: يحتل المرتبة رقم 36 عالميا.
    • الجيش المغربي: يحتل المرتبة رقم 53 عالميا.
    • الجيش العراقي: يحتل المرتبة رقم 57 عالميا.
    • الجيش الكويتي: يحتل المرتبة رقم 71 عالميا.
    • الجيش التونسي: يحتل المرتبة رقم 73 عالميا.
    • الجيش الأردني: يحتل المرتبة رقم 74 عالميا.
    • الجيش السوداني: يحتل المرتبة رقم 77 عالميا.
    • الجيش الكيني: يحتل المرتبة رقم 83 عالميا.
    • الجيش البحريني: يحتل المرتبة رقم 103 عالميا.
    • الجيش التنزاني: يحتل المرتبة رقم 112 عالميا.

    وبحسب إحصائيات الموقع، فإن 8 جيوش من الجيوش المشاركة في مناورات "النجم الساطع 2021"، تصنف ضمن أقوى 18 جيشا في العالم لعام 2021، في مقدمتها الجيش الأمريكي الذي يصنف في المرتبة الأولى عالميا.

    مروحيات عسكرية أمريكية مشاركة في نسخة 2001 لمناورات النجم الساطع
    © AFP 2021 / ALADIN ABDEL NABY
    مروحيات عسكرية أمريكية مشاركة في نسخة 2001 لمناورات النجم الساطع

    ما هي قدرات الجيش المصري الذي يستضيف مناورات النجم الساطع؟

    يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 13 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي قوات احتياطية، وتصل ميزانية دفاعه إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

    مناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2005
    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
    مناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2005

    ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية تجعل قواته الجوية بين أقوى 10 قوات جوية في العالم، كما يمتلك واحد من أقوى 7 أساطيل حربية في العالم بعدد وحدات بحرية يصل إلى 316 وحدة بحرية، بينها حاملتي مروحيات و8 غواصات.

    ويمتلك الجيش المصري 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة و1165 مدفع ذاتي الحركة و2200 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ.

    ما هي مناورات النجم الساطع؟

    تستضيف مصر مناورات "النجم الساطع 2021" كل عامين، وكان من المقرر إقامة النسخة الحالية العام الماضي، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتقام هذا العام، بحسب بيان عن مناورات النجم الساطع، نشره موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

    وتساهم تلك المناورات الضخمة في ثقل حجم الخبرات العسكرية لدى كل جيش من الجيوش المشاركة في المناورات، كما تتيح لكل منها الإطلاع على أحدث تكتيكات الحرب المتبعة في العمليات القتالية حول العالم بصورة تساهم في زيادة الكفاءة والاحترافية لدى وحداتها العسكرية المشاركة في مناورات "النجم الساطع 2021".

    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
    © Sputnik
    مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021

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    انظر أيضا:

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