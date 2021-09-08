مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية تصل بيلاروسيا لتشكيل مركز تدريب لجيشي البلدين

وصلت مقاتلات Su-30SM التابعة لقوات الفضاء الروسية إلى بيلاروسيا لتشكيل مركز تدريب قتالي للتدريب المشترك لجيش البلدين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء.

وقال بيان على صفحة الوزارة على "تلغرام": "طائرات Su-30SM التابعة لقوات الفضاء الروسية وصلت إلى مطار بارانوفيتشي لتشكيل مركز تدريب قتالي للتدريب المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروسيا وروسيا".

وفقا لوزارة الدفاع، سيقوم الطيارون بمهمة قتالية مشتركة لحماية الحدود الجوية لدولة الاتحاد.

تم اتخاذ قرار إنشاء مراكز تدريب قتالي للتدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين خلال مفاوضات بين وزيري الدفاع في 5 مارس في موسكو.

في نهاية أغسطس، أفادت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بأن وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة للاتحاد الروسي وصلت إلى غرودنو لتشكيل مركز تدريب قتالي للتدريب المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي.

هذا ويشهد يوم 10 سبتمبر/أيلول 2021 انطلاق فعاليات التدريب الاستراتيجي المعروف باسم "مناورة الغرب 2021"، التي تجري على أراضي روسيا وبيلاروسيا وتستمر حتى 16 سبتمبر.

وتشارك فيها وحدات من القوات الروسية والبيلاروسية وأيضا من أرمينيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومنغوليا وصربيا وطاجيكستان وسريلانكا، ويراقبها مبعوثو الصين وفيتنام وميانمار وباكستان وأوزبكستان.