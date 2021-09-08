اختتام فعاليات التدريب البحري "زايد 3" بين الأسطولين المصري والإماراتي... فيديو

شهدت الإمارات العربية المتحدة ختام فعاليات التمرين البحري المشترك "زايد 3"، الذي شاركت فيه وحدات بحرية إماراتية ومصرية على مدى أيام، وكان الهدف منه هو التأكيد على الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن قائد القوات البحرية الإماراتية شهد ختام فعاليات التدريب المشترك مع الوحدات البحرية المصرية

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من التمرين المشترك هو زيادة حجم التعاون بين القوات البحرية لكل من مصر والإمارات، وتوفير فرصة لتبادل الخبرات.

ويتضمن التمرين البحري المشترك التعرف على أسلوب تأمين مسرح العمليات البحرية وتنفيذ مهام مشتركة تساهم فيها القوات المشاركة.

كما يتضمن التمرين زيادة مستويات التعاون بين الوحدات البحرين من الجانبين لتحقيق أعلى درجات التوافق وتوحيد المفاهيم العملياتية.

و يهدف التمرين المشترك إلى تنمية قدرات القوات المشاركة وزيادة قدرتها على العمل تحت ظروف مختفلة.

ويشمل التمرين المشترك العديد من الفعاليات، التي تتضمن رماية سطحية بالمدافع، وتكوين تشكيلات بحرية في وضع استعداد قتالي.