سوخوي الروسية تصل بيلاروسيا... صور

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة "سو-30إس إم" الروسية وصلت إلى بيلاروسيا لإنشاء مركز تدريب قتالي مشترك مع روسيا.

وقالت الإدارة العسكرية في الوزارة: "وصلت طائرات "سو-30إس إم" التابعة لقوات الجو الروسية إلى مطار بارانوفيتشي لتشكيل مركز تدريب قتالي مشترك للقوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروسيا".

يذكر أن قرار إنشاء مركز التدريب المشترك تم اتخاذه في 5 مارس/آذار خلال المحادثات التي عقدت بين وزيري دفاع روسيا وبيلاروسيا التي عقدت في موسكو.