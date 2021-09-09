روسيا تسلم دولة أجنبية صواريخ قادرة على تدمير مراكز قيادة مخبأة تحت الأرض

تقوم روسيا بتوريد أولى دفعات صواريخ من طراز "خا-59إم كا إم" لدولة أجنبية قبل نهاية هذا العام، حسب مصدر عسكري دبلوماسي.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن صاروخ "خا-59إم كا إم"، وهو صاروخ جو/سطح، يملك قدرات فريدة لاختراق دفاعات المنشآت العسكرية المختلفة ويستطيع، مثلا، تدمير مقرات تحت الأرض محصنة لقيادة القوات المعادية.

واشار إلى أن صاروخ "خا-59إم كا إم" يحمل متفجرات إضافية لاختراق الاستحكامات الخرسانية أو طبقة التربة التي تختبئ وراءها المنشأة اللازم تدميرها. ويزن رأسه المدمر 320 كيلوغراما. وتتم الاستعانة بالأقمار الصناعية أثناء التحكم فيه.

وتم عرض صاروخ مهيأ للتصدير نحو الخارج من طراز "خا-59إم كا إم" لأول مرة في معرض "ماكس 2021".

ونوه المصدر إلى أن هذا المعرض وكذلك معرض "أرميا 2021" أظهرا تزايد الاهتمام الدولي بمنتجات عسكرية روسية.

وقد أعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" أن معرضي "ماكس" و"أرميا" شهدا توقيع صفقات بيع أسلحة ومعدات عسكرية روسية منها طائرات "سو-30" وطائرات مسيرة قتالية، بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات يورو.

ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات العسكرية الروسية في عام 2021 نحو 15 مليار دولار.