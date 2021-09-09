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    الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

    قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية

    © AFP 2021 / STR
    رصد عسكري
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    أجرت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا لاستعراض قدرات جيشها، الذي يصنف ضمن أقوى 30 جيشًا في العالم، بمناسبة ذكرى مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، الذي تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر/ أيلول عام 1948.

    وأُقيم العرض العسكري، اليوم الخميس، في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشهد عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية
    © AFP 2021 / STR
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشهد عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

    وأصبحت كوريا الشمالية، في عام 2021، تمتلك جيشا قويا يحتل المرتبة رقم 28 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن الجيش الكوري الشمالي، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    يصل عدد سكان كوريا الشمالية إلى نحو 25.6 مليون نسمة، بينهم نحو 13 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يصلح للخدمة العسكرية نحو 10.2 مليون شخص.

    الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية
    © AFP 2021 / STR
    الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

    ويصل إلى سن التجنيد سنويا 418.2 ألف شخص، ويصل إجمالي قواتها العسكرية إلى 7.9 مليون شخص بينهم 600 ألف فرد يمثلون قوة احتياطية.

    القوات الجوية لكوريا الشمالية

    رأس نووي
    © Sputnik
    4 دول لا تعترف بامتلاكها قنابل نووية
    تمتلك القوات الجوية الكورية الشمالية 946 طائرة حربية، بينها 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري واحدة، و169 طائرة تدريب و204 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.

    ما هو حجم القوات البرية لكوريا الشمالية؟

    يمتلك جيش كوريا الشمالية 6 آلاف و145 دبابة و10 آلاف مدرعة و900 مدفع ذاتي الحركة و250 مدفع ميداني و1500 راجمة صواريخ.

    ما هو الترتيب العالمي لأسطول كوريا الشمالية الحربي؟

    تمتلك كوريا الشمالية ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 492 وحدة بحرية، بينها 9 فرقاطات و250 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.

    كوريا الشمالية تطلق صاروخ من غواصة
    © REUTERS / KCNA
    كوريا الشمالية تطلق صاروخ من غواصة

    وتمتلك كوريا الشمالية 36 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لقوة الغواصات التي تمتلكها كل دولة في العالم.

    الدعم اللوجيستي

    تمتلك كوريا الشمالية أسطول تجاري يضم 264 سفينة، كما يوجد بها 7 موانئ رئيسية وشبكة طرق يتجاوز طولها 25 ألف كيلومترا، وشبكة سكك حديدية طولها نحو 5240 كيلومترا، ولديها 82 مطار.

    تصل ميزانية دفاع كوريا الشمالية إلى 3.5 مليار دولار، وتصل مساحتها الجغرافية إلى نحو 120 ألف و538 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل طولها 2495 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألف و607 كيلومترا.

    هل تمتلك كوريا الشمالية أسلحة نووية؟

    تصنف كوريا الشمالية ضمن الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك قنابل نووية، رغم أنها تمتلك عشرات القنابل النووية، وفقا لتقديرات عالمية.

    ويضاف إلى ذلك أن كوريا الشمالية أصبحت من الدول التي تطور صواريخ باليستية بعيدة المدى محليا، وهو ما يمكنها من تنفيذ قصف نووي للعديد من الأهداف حول العالم باستخدام تلك الصواريخ.

    إلى أين قد تصل صواريخ الزعيم الكوري الشمالي؟
    © Sputnik
    إلى أين قد تصل صواريخ الزعيم الكوري الشمالي؟

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