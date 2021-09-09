روسيا تنتج طائرة ضخمة حديثة تحتوي على جهاز ليزر

أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا عن خروج طائرة جديدة تنتمي إلى الجيل الجديد من طائرات "إيليوشين" إلى الضوء من مصنع يقع في مدينة أوليانوفسك.

وتم تصنيع الطائرة الجديدة من طراز "إيل-76إم دي-90أ"، وهي طائرة نقل ضخمة، في خط تجميع الطائرات الجديد في المصنع التابع لشركة "أفياستار إس بي".

وقال سيرغي شيريميتوف، المدير التنفيذي لشركة "أفياستار إس بي"، إن تدشين خط التجميع الجديد أتى في إطار خطة زيادة الإنتاج إلى 12 طائرة في السنة.

ويتكون خط تجميع الطائرات الجديد من 10 حلقات يختص كل منها بعملية محددة، ويحتوي على جهاز الليزر الذي يضمن توصيل مكونات الطائرة مع بعضها بعضا بدقة عالية.

وتوجد عدة طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في مصنع "أفياستار"حاليًا وهي قيد الإنشاء.

وتمثل طائرات "إيل-76إم دي-90أ" الجيل الجديد من الطائرة الشهيرة "إيل-76"، وهي مزودة بالمحركات الأكثر قوة والأقل ضجيجا "بي إس-90أ-76" وبمنظومة معدات القيادة والملاحة الجديدة، وحصلت على ما يسمى بـ"الكابينة الزجاجية" التي تحتوي على 6 شاشات رقمية تتبين عليها جميع المعلومات اللازمة لقيادة الطائرة.