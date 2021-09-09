أحدث عربة مدرعة أوكرانية تشتعل أثناء اختبار قدرتها على مواجهة الحريق

لم يحالف الحظ مصممي الآليات العسكرية الأوكرانيين الذين صنعوا عربة مدرعة جديدة أطلق عليها اسم "دوزور بي".

فقد ذهبت عربتهم ضحية الحادثة التي وقعت أثناء اختبارها في المصنع الذي أنتجها في مدينة خاركوف، حيث اشتعلت النار فيها حين أُجري لها اختبار للقدرة على مكافحة الحريق.

ومن أجل التحقق من مدى جاهزية العربة لمواجهة الحريق تم وضع علبة مدخّنة في كابينة السائق. وكان من المفروض أن تباشر أجهزة إطفاء الحريق الموجودة في العربة العمل، متأثرة بالدخان.

وحدث ما لم تتضمنه التجربة، إذ كانت العلبة المدخّنة ملوثة بالزيت. وكانت النتيجة أن العلبة المدخّنة أصبحت بؤرة للحريق. ومن أجل إطفائه تطلب الأمر استخدام وسائل أخرى من الممكن أن تخرًب العربة وفقا لـ"Defense Express".

وبدئ بتقييم الدمار الذي أصاب العربة التي تحتوي على معدات أجنبية الصنع، وأرجئ دخولها الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى.