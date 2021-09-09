إعلام: طائرة إيرانية تدمر دبابة صناعة أوكرانية في دولة إفريقية... صور

فقدت قوات ما يسمى "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة التي تعمل ضد قوات الحكومة الإثيوبية دبابة من طراز "تي 72 بي" بعد استهدافها بشكل مباشر.

وبحسب ما نقله موقع "روسكايا غازيتا"، فإن المركبة تعطلت تماما عن العمل، نتيجة لانفجار ذخيرة داخلي، حيث انفصل البرج عن الهيكل، وتحول المحرك إلى شظايا.

وبحسب الصحيفة، يشتبه في قيام طائرة مسيرة، إيرانية الصنع، من طراز "مهاجر 6" بتدمير الدبابة "تي 72" التي وصلت إلى شرق إفريقيا قادمة من أوكرانيا.

ولفت الخبير العسكري يوري ليامين، فقد ظهرت البيانات الأولى عن عمليات تسليم محتملة لمثل هذه الطائرات من دون طيار إلى إثيوبيا في منتصف الشهر الماضي.

This Tigray Defence Forces T-72B could well have been the first victim of an Iranian Mohajer-6 drone strike. #Ethiopia #Tigray H/T @MapEthiopia pic.twitter.com/0hqkvT8fwl — Oryx (@oryxspioenkop) September 8, 2021

​يبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع لهذه الطائرات 600 كغ. يمكنها حمل حمولة 100 كغ. لديها قنابل قائمة عالية الدقة موجهة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات يصل مداها إلى 8000 متر.