روسيا تطلق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء

أطلقت قوات الفضاء الروسية بنجاح صاروخا فضائيا من الفئة الخفيفة "سويوز 2.1 V" من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وبحسب ما قاله المكتب الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2021، في تمام الساعة 22.59 بتوقيت موسكو، أطلقت قوات الفضاء الصاروخ الفضائي "سويوز 2.1 V" حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأوضح المكتب أن جميع العمليات التي سبقت إطلاق الصاروخ تمت بشكل طبيعي.

تم إطلاق "سويوز 2.1 V" بعد اختبارات بدأت في قاعدة بليسيتسك الفضائية عام 2013، وهذا الإطلاق هو السابع لهذه الفئة من الصواريخ.

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