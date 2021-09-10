روسيا تصدر أحدث مسدس إلى الخارج

تعتزم روسيا، لأول مرة، تصدير مسدسات "إرغي120" المعروفة باسم "أسبيد" لدولة أجنبية قبل نهاية عام 2021.

وقالت شركة "روستيخ" الحكومية، إنها تعتزم لأول مرة تصدير مسدس "إرغي120" الذي تمت صناعته في معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة في إطار مشروع "أسبيد"، إلى الخارج.

وتبدأ روسيا تصدير مسدسات "أسبيد"، وهي مسدسات مخصصة للاستخدام في المسابقات الرياضية، وستسلم دفعة منها إلى إحدى الدول الأوروبية.

ومسدس"أسبيد" مشتقّ من مسدس "أوداف" القتالي. ويبلغ مداه 50 مترا، ويضمن صانعه إطلاق 25 ألف طلقة على الأقل. ويتسع مخزنه لـ18 خرطوشة من نوع Luger أو Para. ويمكن تركيب أجهزة تنشين وتجهيزات إضافية أخرى عليه ويمكن إدخال تعديلات يريدها مستخدمه على مقبضه.

ويحافظ المسدس على صلاحيته تحت درجات حرارة تتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر.