روسيا تستخدم روبوتات هجومية مزودة بقاذفات لأول مرة في التدريبات

وقالت الدفاع الروسية في تصريحات للصحافيين الموجودين خلال تغطية أحداث المناورات، إنها استخدمت روبوتات هجومية جديدة بهدف القضاء على "مجموعات مسلحة غير شرعية افتراضية".

واستخدمت القوات الروسية خلال التدريبات الروبوت "بلاتفورم إم" (Platform-M) لتنفيذ عمليات الاستطلاع وإنشاء ممرات عبور آمنة في حقول الألغام.

وفي المناطق المجاورة من كالينغراد، تم استخدام الروبوتات الجوية غير المأهولة من نوع "أورلان" و"فوربوست"، حيث تم تقييم فعالية قدرات هذه الطائرات دون طيار في تنفيذ المهام وضرب الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع هذه الطائرات دون طيار المساعدة على ضبت دقة الرمايات المدفعية والدبابات كما تستخدم ضمن فرق وحدات الاستطلاع.

وبحسب تصريحات الدفاع الروسية، فإن التقنيات الحديثة التي زودت بها الطائرات دون طيار، تتيح للقوات إمكانية تتبع أهداف متعددة في نفس الوقت.

كما يمكن للطائرات دون طيار تتبع هدف متخف ومتسلل، مع إمكانية بقائها غير ملحوظة.

وانطلقت، في 10 سبتمبر/أيلول 2021، فعاليات التدريب الاستراتيجي المعروف باسم "مناورات الغرب 2021"، التي تجري على أراضي روسيا وبيلاروسيا وتستمر حتى 16 سبتمبر.

وتشارك فيها وحدات من القوات الروسية والبيلاروسية وأيضا من أرمينيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومنغوليا وصربيا وطاجيكستان سريلانكا، ويراقبها مبعوثو الصين وفيتنام وميانما وباكستان وأوزبكستان.