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    أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي

    فرنسا تخسر الحرب خلال أيام... مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي

    © AFP 2021
    رصد عسكري
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    ذكر تقرير أمريكي أن الجيش الفرنسي الذي يصنف المرتبة السابعة عالميا، لن يستطيع الصمود في حرب طويلة أمام الجيش الروسي، الذي يصنف في المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم.

    وقال تقرير مركز راند البحثي، إن الجيش الفرنسي يمتلك قوات مدربة وعتاد عسكري متطور، لكنها لا يمتلك القدرة على الصمود أمام الجيش الروسي، مؤكدا أن أي مواجهة بين الطرفين، يمكن أن يحسمها الروس خلال أيام، وهو ما تؤكده إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في المقارنة بين الجيشين.

    ما هي قدرات الجيش الروسي؟

    يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، ولا تقتصر قوته على العتاد وعدد الجنود، وإنما على القوة السكانية الضخمة التي تصل إلى 141 مليون نسمة، والمساحة الجغرافية الهائلة للدولة الروسية، التي تعد أكبر دول العالم مساحة.

    تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020
    © Sputnik . Alexey Filippov
    يحمي أكبر دولة في العالم… قدرات الجيش الروسي النووية والتقليدية في 2020
    وتمتلك روسيا قوة بشرية متاحة للعمل تزيد عن 69 مليون نسمة، بينها أكثر من 46 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 1.3 مليون فرد.

    ويمتلك الجيش الروسي قوات عاملة عددها يتجاوز مليون جندي، وقوات احتياطية عددها مليوني جندي، إضافة إلى 555 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.

    وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش الروسي 42.1 مليار دولار، بينما تزيد مساحة الدولة الروسية عن 17 مليون كيلومترا مربعا.

    ما هو العتاد العسكري للجيش الروسي؟

    يمتلك الجيش الروسي 4 آلاف و144 طائرة حربية تضم 789 مقاتلة و742 طائرة هجومية و429 طائرة نقل عسكري و495 طائرة تدريب، و130 طائرة مهام خاصة و1540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.

    القوة البرية

    يمتلك الجيش الروسي أضخم قوة دبابات في العالم تضم 13 ألف دبابة، إضافة إلى قوة مدرعات تضم 27.1 ألف مدرعة.

    ويمتلك الجيش الروسي 6 آلاف و540 مدفع ذاتي الحركة و4 آلاف و465 مدفع ميداني و3 آلاف و860 راجمة صواريخ.

    القوة البحرية

    تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 603 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات و64 غواصة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت، و55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.

    وتمتلك روسيا 1218 مطارا عسكريا و8 موانئ رئيسية، وتصل قدرتها النفطية إلى نحو 10.7 مليون برميل يوميا لا تستهلك منها سوى 3.2 مليون برميل يوميا.

    ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟

    يحتل الجيش الفرنسي المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش العالم، ويصل عدد سكان فرنسا إلى 67.8 مليون نسمة، بينهم 29.8 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية نحو 23.5 مليون فرد، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 778 ألف شخص.

    قمر صناعي للاتصالات
    © Sputnik . Aleksandr Mokletsov
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    يمتلك الجيش الفرنسي 270 ألف جندي عامل، و35 ألف جندي قوات احتياطية و145 ألف جندي قوات شبه عسكرية.

    تصل ميزانية الجيش الفرنسي إلى 47.7 مليار دولار ومساحة فرنسا 643.8 ألف كيلومترا مربعا.

    القوة الجوية

    تمتلك فرنسا ألف و57 طائرة حربية بينها 269 مقاتلة و118 طائرة نقل عسكري و169 طائرة تدريب و46 طائرة مهام خاصة و432 مروحية عسكرية بينها 69 مروحية هجومية.

    القوات البرية

    تمتلك فرنسا 406 دبابة و6 آلاف و420 مدرعة و109 مدفع ذاتي الحركة و12 مدفع ميداني و13 راجمة صواريخ.

    القوة البحرية

    يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 17 عالميا ويمتلك 180 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و3 حاملات مروحيات و10 غواصات و11 مدمرة و11 فرقاطة و15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.

    ويوجد في فرنسا 464 مطار و17 ميناء، وتنتج 16 ألف برميل نفط يوميا، بينما يصل استهلاكها إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني
    © Sputnik
    مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني

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