أسرار نجاح دبابة "تي-34" السوفييتية

قال مدير المعهد المركزي للبحوث إليكسي أوريشينكو، إن ألمانيا لم تتمكن من تقليد تقنيات الدبابة المتوسطة السوفيتية تي-34.

وقال في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية "دبابات الألمان كلها ملحومة. وعلى هذا الأساس كانت زوايا الدروع مستطيلة الشكل. ولهذا كانت دباباتنا متفوقة بشكل كامل في جميع مجالات القتال".

وأشارت في وقت سابق مجلة "شتيرن" الألمانية إلى أن هذه الدبابة كانت تتفوق على جميع نماذج الدبابات الألمانية في بداية الحرب. ووفقا للمجلة فإن الدبابات الألمانية "Pz.I,II,III" كانت مجرد ألعاب، بالمقارنة مع "تي-34".

إذ كانت الدبابة السوفييتية تتمتع بأسلحة قوية وقدرة كبيرة على المناورة وجزء أمامي مدرع، تعجز المدافع المضادة للدبابات التقليدية لدى الجيش الألماني من اختراقه.

ونوهت المجلة إلى أن أحد أسرار نجاح الدبابة يعود إلى التصميم البسيط والمبتكر، الذي يسمح إنتاجها بكميات كبيرة بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن "تي-34" — دبابة سوفييتية أسطورية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبدأت عملية إنتاجها بكميات كبيرة منذ عام 1940. وكانت الدبابة الرئيسية للجيش الأحمر حتى النصف الأول من عام 1944، عندما تم إدخال النموذج المعدل "تي-34-85".