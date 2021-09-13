دبابات حديثة تنضم إلى القوات الروسية... ما هي؟

تستلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 240 دبابة حديثة أو محدّثة خلال العام الجاري وفق بيانات وزارة الدفاع الروسية.

أوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي يحصل على دبابات حديثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم".

وفي الوقت نفسه تتسلم القوات الروسية 20 دبابة من الطراز الأحدث "تي-14 أرماتا" وفقا لما أعلنه نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق.

يجدر بالذكر أن دبابة "تي-72بي3إم" نوع مطور من دبابة "تي-72" التي تعتبر واحدة من الدبابات الأساسية للجيش الروسي، وهي بديل اقتصادي لدبابة "تي-90أ" حتى حصول الجيش على أعداد كبيرة من دبابات "تي-14".

ودبابة "تي-90إم" هي أحدث دبابة من فئة الدبابات "تي90".

أما دبابة "تي-14" فهي الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث من الدبابات التي ظهرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

ولا بد من الإشارة إلى أن جميع دبابات الجيش الروسي من صنع روسي.