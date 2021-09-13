الكرملين: التعاون العسكري التقني بين موسكو ومينسك حاضر على جدول الأعمال دائما

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موضوع التعاون العسكري التقني بين روسيا وبيلاروس يتواجد دائما على جدول أعمال البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروس : "موضوع التعاون العسكري التقني حاضر باستمرار في سياق الاتصالات الروسية البيلاروسية رفيعة المستوى، وهذا التعاون سيتطور".

وأضاف بيسكوف: "هذه مسألة جدوى من وجهة نظر ضمان المصالح المشتركة وأمن الدولتين ودولة اتحاد واحدة. القيادة ستتخذ القرارات المناسبة".

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال في وقت سابق، إن بلاده تتفاوض وتخطط لاستيراد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية للدفاع الجوي، ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.