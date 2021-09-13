روسيا تعلن عن تنظيم أول تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات البشرية والروبوتات الحديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنها أشركت للمرة الأولى روبوتات قتالية هجومية من طراز "أوران 9" و "نيريختا" في التدريبات العسكرية إلى جانب عناصر قوات الجيش المشاركة في التدريبات الاستراتيجية المشتركة "غرب 2021".

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية خلال مؤتمر صحفي خاص للصحفيين الموجودين في منطقة التدريبات في إقليم نيجني نوفغورود حيث قالت" تم استخدام روبوتات الاستطلاع والدعم الناري "أوران-9" و "نيريختا" لأول مرة في التشكيلات القتالية المشتركة إلى جانب عناصر الجيش".

وأضافت الوزارة قائلة " ساهمت الروبوتات وتحديدا "أوران-9" بتدمير الأهداف المعادية من عربات ومدرعات من مسافة 3 إلى 5 كيلومتر من خلال النيران الصاروخية وقاذفات اللهب".

© Sputnik . Valeri Melnekov الروبوت "أوران-9"

وتابعت الوزارة: "كما تم استخدام الروبوتات القتالية ""نيريختا" للاستطلاع والدعم الناري للوحدات وهذه الروبوتات مسلحة بمدفع رشاش كورد عيار 12.7 ملم وقاذفة قنابل يدوية من طراز AG-30M عيار 30 ملم. كما أن روبوتات "نيريختا" قادرة أيضًا على ضبط النيران وإيصال الذخيرة والمعدات للقوات البرية".

© Sputnik . Viktor Tolchko مناورات "الغرب 2021" العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، 12 سبتمبر 2021

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم استخدام أنظمة إزالة الألغام الروبوتية "أوران 6" بالاشتراك مع وحدتي الهندسة والأسلحة وتم إشراك الأنظمة الروبوتية العاملة على الليزر التكتيكي "Career" والذي يسمح باكتشاف معدات الاستطلاع والمراقبة البصرية للدبابات وغيرها من لمدرعات والأسلحة الصغيرة للعدو".

وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي (مناورة الغرب 2021) في 10 أيلول/سبتمبر، وتستمر حتى 16 سبتمبر.