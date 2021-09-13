صفقة بريطانية بـ 850 مليون دولار لتطوير 3 طائرات حربية بينها "غلوب ماستر"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية صفقات عسكرية بقيمة 850 مليون دولار لتطوير طائرات نقل عسكري ومروحيات، إضافة إلى تدريب طياري المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عمليات التطوير تشمل طائرات النقل العسكري "سي 17" ومروحيات "سي إتش 47 شينوك"، بتكلفة 550 مليون دولار، بينما تتكلف عمليات تدريب طياري مقاتلات تايفون ، 300 مليون دولار.

وتشمل عمليات التطوير تجهيز الطائرات بتقنيات الرؤية التي تتخطى مدى الرؤية البصري وأجهزة اتصالات وخوذة طيارين بقدرات متطورة تزيد من كفاءة الطيارين وتجعلهم أكثر إداركا بالوضع العملياتي الذي يعملون فيه.

كما يشمل التطوير التوسع في القدرات الحالية الخاصة بتنفيذ مهام السقوط الحر بواسطة المظلات.

Britain spends $850 million on C-17 upgrades, Typhoon training tech https://t.co/YoXfPdzgwo pic.twitter.com/JB1tXvFaiM — Defense News (@defense_news) September 13, 2021​

ولفتت المجلة إلى أن عمليات تطوير مروحيات "سي إتش 47 شينوك" تشمل تجهيزها بأنظمة دفاعية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتزيد قدرتها على مواجهة التهديدات خاصة الصواريخ التي تتبع البصمة الحرارية للأهداف الجوية.

معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك