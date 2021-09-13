تسجيل
18:59 GMT13 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حرب خيالية وسفن فضائية مستقبلية

    بريطانيا تكشف عن سفن فضائية حربية عملاقة لأسطولها المستقبلي... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/AndreyС
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138586_1542:0:4742:1800_1200x675_80_0_0_ce41846b693a8e3fd68d340490cd9abe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202109131050138689-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن مجموعة صور قد تبدو للوهلة الأولى مقتبسة من أفلام الخيال العلمي، لكنها في الحقيقة، تعبر عما وصف بالمفاهيم الطموحة للسفن الحربية الثورية للأسطول البريطاني المستقبلي وجزء من رؤية البحرية الملكية البريطانية لما يمكن أن يبدو عليه الأسطول البريطاني في المستقبل.

    وكشف عن 4 مركبات فضائية عملاقة محتملة، صممت بواسطة مهندسين شبان طموحين، تتضمن حاملة غواصات شبحية ومحطة فضائية بدون طيار ضخمة سيتم ربطها بمنطاد هيليوم تتمركز في طبقة الستراتوسفير القريبة من الأرض.

    مقاتلة الجيل السادس
    © Photo / Alexandrov jets
    القمرة الإضافية في "سو 57" ستكون مهمتها "التحكم بجيش"... صور وفيديو
    وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفكرة تتمثل بأن الطائرات الهجومية بدون طيار والتي ستكون على شكل طائرات تقليدية يمكن إطلاقها من المحطة "في أي لحظة" قبل أن تسقط باتجاه الأرض وربما تنزلق تحت الماء في وضع التخفي وتحطم سفينة العدو، بحسب المصدر.

    ونوهت الصحيفة إلى أن البحرية الملكية البريطانية لم تكشف بعد عن التكاليف المتوقعة لإحياء هذه المفاهيم، التي مازالت على الورق، التي تم الكشف عنها حديثًا، والتي وصفها خبير مشارك في عمليات الدفاع والأمن البريطانية على أنها `"تندرج تحت إطار الفكر التأملي".

    وطرحت النماذج الأولية من قبل فريق من المهندسين الشباب في قطاع الصناعات الأكاديمية كجزء من التحدي الذي تقوم به بريطانيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الهندسية البحرية (UKNEST)، وهو مشروع يهدف إلى "مساعدة البحرية الملكية على تطوير أفكار لأسطول مستقل يمكن أن يشكل طريقة عمله على مدى الخمسين سنة القادمة".

    وقال نائب أميرال البحر الثاني التابع للبحرية الملكية البريطانية، الأدميرال نيك هاين: "خلال السيناريو المستقبلي، إذا وجدنا أنفسنا غير قادرين على المنافسة تقليديًا من حيث الحجم، يجب أن نفكر بشكل مختلف إذا أردنا استعادة الميزة التشغيلية".

    وتابع قائلا: "المهندسين الشباب الذين عملوا في هذا المشروع يفكرون بشكل جذري وبخيال حقيقي وهذا يعكس كيف تفكر البحرية الملكية أيضًا".

    وبدورها، قالت القوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، إنها "تسير أيضًا على الطريق الصحيح (في هذا المجال) لبناء وحدات مهام آلية قابلة للنشر تُعرف باسم أنظمة النشر التشغيلي المستمرة (PODS) في السنوات العشر المقبلة".

    قال الدكتور سيدهارث كوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، لشبكة "سكاي نيوز" إن بعض المقترحات "عقلانية بشكل بارز" بينما كان البعض الآخر "أكثر في مجال التفكير التأملي للغاية".

    وتابع الباحث: "يستخدم كل من الصينيين والأمريكيين بالونات الستراتوسفير للمراقبة، ولم يمض وقت طويل على رؤيتهم مسلحين"، مشيرا إلى أن "إطلاق (مركبة) من منطاد الستراتوسفير، ثم نشر الأسلحة ... كل هذا يبدو بعيد المنال بالنسبة لي".

    انظر أيضا:

    دراسة تقلب المعتقدات العلمية: الإفراط في الطعام ليس سبب السمنة وهناك حل بسيط
    10 فوائد طبية غريبة للقرنفل لكن يحذر تناوله على هؤلاء
    مخلوق "عجيب" بأغرب رأس على الإطلاق ضبط أثناء عملية "ميونيخ"... صور وفيديو
    دراسة: مكمل غذائي "يثبت الذاكرة" ويجنب الإنسان النسيان
    مجلة علمية: "كائن فضائي" يرعب مخلوقات البحار بسبب "عضة دائرية"... صور وفيديو
    دراسة: واحد من كل 3 أشخاص في العالم مصاب بـ"الميسوفونيا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بيرولاديس على جزيرة كورفو، اليونان
    كورفو... جزيرة الإمبراطورة سيسي والملحمة الأوديسية وعشقها جيمس بوند
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك