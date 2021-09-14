لم يصدقوا أن هذا ممكن... اختراع روسي يدهش مصممي دبابات أجانب

اخترع مهندسون روس متخصصون في تصميم آليات عسكرية من مدينة كولومنا في ريف العاصمة موسكو جهازا فريدا لحماية الدبابات من القذائف الخارقة للدروع.

ويحمي الجهاز المسمى بـ"أرينا إم" الدبابة عبر تدمير قذائف العدو بتفجيرها في الهواء قبل أن تصدم الدبابة.

ويعتبر جهاز الحماية النشطة المبتكر جهازا ذكيا له عقل إلكتروني ورادار يمكّنانه من التعرف على نوع القذيفة المضادة وكيفية مقاومتها.

وكشف فلاديمير خاركين، رئيس أحد أقسام مكتب تصميم الآليات في مدينة كولومنا، في حديثه على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن الرادار الخاص بجهاز "أرينا إم" يكتشف ما يطير نحو الدبابة على بعد 50 مترا، ويتحقق بأنه قذيفة وليس طيرا أو شيئا آخر. وإذا طارت القذيفة إلى الدبابة فإن الرادار يصدر أوامره بإطلاق متفجرات صوبها.

وقال خاركين إن جهاز "أرينا إم" أثار ضجة كبيرة في معارض دولية للأسلحة، وأعطى دفعا لابتكار أجهزة مماثلة في الخارج.

وأشار إلى أن "صناع الدبابات من ألمانيا وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم يصدقوا في البداية أن هذا ممكن، ولكننا أعطينا دفعا قويا جدا لاختراع ما يماثل جهازنا في الخارج حين عرضناه عليهم. ويعملون الآن بنشاط. وفي إسرائيل أدخلوا أحد الأجهزة الجديدة للحماية النشطة الخدمة العسكرية بينما لا تملك الدول الأخرى شيئا مماثلا بعد".