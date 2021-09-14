دبابة خفيفة روسية تسقط من برج ولا تتضرر

وتخضع آلية "سبروت-إس دي إم1"، وهي آلية مجنزرة، للاختبارات الآن. وتضمّن أحد الاختبارات أخيرا إلقاءها من البرج للتحقق من مدى متانتها.

وقال بيكخان أوزدويف، رئيس قسم الأسلحة بشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لـ"سبوتنيك" إن الآلية اجتازت الاختبار بنجاح، إذ لم يتأثر أداء معداتها بالسقوط من علو. وأضاف أن الاختبار المقبل سيتضمن إلقاءها من الطائرة.

ومن جانبه قال فلاديمير بودايف، نائب رئيس مصنع الآليات في مدينة فولغوغراد الذي أنتج آلية "سبروت-إس دي إم1"، إنهم يعملون الآن على إنشاء الباراشوت (المظلة) لآلية "سبروت" الجديدة.

وستتضمن الاختبارات أيضا نقل "سبروت" بطائرتي "إيل-76" و"أن-124" وطائرة الهليكوبتر "مي-26".

وتحتوي آلية "سبروت" على مدفع عيار 125 ملم. ويمكن نقلها بالسفينة والطائرة. وتستطيع السير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبد وبسرعة 9 كيلومترات في الساعة على سطح الماء. وتُصنَّف "سبروت" أيضا كدبابة خفيفة.