"فيتياز 2"... سيارة عسكرية روسية تحوي "سرا"

وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن سيارة الشحن "فيتياز-2" تشبه السيارة العسكرية العادية، ولكنها تحوي ما يمكن اعتباره سرا، هو قمرة مدرعة مخصصة لنقل 16 شخصا أو أشياء تزن 3 أطنان.

وتحمي القمرة الموجودين فيها من الأعيرة النارية، حيث تستطيع دروعها أن تقاوم رصاص عيار 5.45 × 39 ملم و7.62 × 39 ملم. ويمكن للموجودين في القمرة أن يطلقوا النار عبر الزجاج الأمامي والجانبي.

وتزن سيارة "فيتياز-2"، وهي سداسية الدفع، 18.5 ألف كيلوغرام، وتستطيع أن تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر. وتبلغ قوة محركها 285 قوة حصانية.

وتستطيع السيارة أن تقاوم انفجار 2 كيلوغرام من مادة التروتيل.