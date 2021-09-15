نستطيع صد أي عدوان... ماذا أظهر التدريب الاستراتيجي "الغرب 2021"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم 15سبتمبر/ أيلول، اختتام فعاليات التدريب الاستراتيجي الروسي - البيلاروسي المشترك المعروف باسم "مناورة الغرب 2021".

قال الجنرال يونس بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، مخاطبا المشاركين في "مناورة الغرب 2021" في حفل اختتام المشروع التدريبي الاستراتيجي: "إنكم أبرزتم جميع القدرات والمهارات التي اكسبتموها خلال تمارين العام الدراسي المنصرم". واستطرد قائلا:

أظهرت مناورة الغرب 2021 أننا نستطيع أن نخطط لأعمال قتالية على أي محور ونصد أي عدوان ونعيد أي عدو إلى رشده.

تجرى المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا "زاباد" (الغرب) مرة كل سنتين. وبدأت روسيا وبيلاروسيا "مناورة الغرب 2021" على أراضيهما في 10 سبتمبر/ أيلول بمشاركة نحو 200 ألف فرد وأكثر من 80 طائرة ومروحية و760 آلية عسكرية منها 290 دبابة، و15 سفينة عسكرية.

وشارك فيها أيضا عسكريون من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا والهند ومنغوليا وممثل الوفد العسكري السريلانكي.