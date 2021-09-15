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    غواصة نووية صينية

    بعد رصد غواصة صينية قرب المياه اليابانية... مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني

    © AP Photo / Guang Niu
    رصد عسكري
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    شهدت السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين الصين واليابان، التي تعلن من حين إلى آخر أن وحدات بحرية صينية قامت بانتهاك ما تصفه بـ "المياه الإقليمية"، وآخرها ما أعلنته بشأن غواصة يعتقد أنها صينية، قبل أيام.

    أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الأحد الماضي، أنه تم رصد غواصة يعتقد أنها صينية بالقرب من جزرها الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك الحادثة تتزامن مع تزايد التوتر البحري في المحيط الهادئ.

    سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
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    وبينما تشتكي اليابان من انتهاك ما تصفه بـ "المياه الإقليمية"، ترد الصين بغضب على ما تقول إنه "انتهاك" تقوم به سفن الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة اليابان، لمياهها الإقليمية، في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

    ما هي قوة الأسطول الصيني؟

    تسلط واقعة الغواصة، التي أعلنت اليابان رصدها بالقرب من جزرها الجنوبية، الضوء على قوة الأسطول الصيني، الذي يعد أضخم أسطول حربي في العالم.

    ويمتلك الأسطول الصيني، الأضخم عالميا، 777 وحدة بحرية، بينها حاملتي طائرات و50 مدمرة، و46 فرقاطة.

    • كما تمتلك الصين 72 كورفيت و79 غواصة، تجعلها أضخم قوة غواصات في العالم.

    ويمتلك الأسطول الصيني 123 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية، بحسب تقرير عن أقوى الأساطيل الحربية، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    فرقاطة صواريخ صينية
    © AFP 2021 / TED ALJIBE
    فرقاطة صواريخ صينية

    وبينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، فإن الأسطول الصيني يحتل المرتبة الأولى عالميا بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.

    ما هي قوة الأسطول الياباني؟

    يحتل الأسطول الياباني المرتبة رقم 19 عالميا، رغم أن الجيش الياباني يحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

    ويمتلك الأسطول الياباني 155 وحدة بحرية بينها 4 حاملات مروحيات و37 مدمرة، و6 كورفيتات.

    مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني
    © AP Photo / Itsuo Inouye
    مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني

    وتضم قوة الغواصات في الأسطول الياباني مجموعة من أكثر الغواصات تطورا في العالم، ويصل عددها إلى 20 غواصة، كما يمتلك 6 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.

    ما هو تاريخ الصراع بين الصين واليابان؟

    يرجع تاريخ الخلاف بين الصين واليابان إلى القرن التاسع عشر عندما اندلعت الحرب الصينية - اليابانية الأولى عام 1894 واستمرت حتى 1895، ثم الحرب الثانية بين البلدين بين عامي 1937 و1945.

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