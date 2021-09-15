اليونان تعير السعودية منظومة "باتريوت"... صور

وعبر حسابه على "تويتر"، قال رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إن "مهمة المنظومة المُرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".
114 Πτέρυγα Μάχης— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) September 14, 2021
Τελετή Αναχώρησης Πυροβολαρχίας PATRIOT.
Αποστολή των 🇬🇷 #ΕΔ στη 🇸🇦 για διατήρηση της #ειρήνη και #σταθερότητα ειδικά στην #ΑνατολικήΜεσόγειος & #ΜέσηΑνατολή
«Φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος»@modgovksa @hndgspio pic.twitter.com/otmH1TAxYx
ونشر رئيس الأركان اليوناني صورًا لحفل وداع المنظومة وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114، على ما يبدو مُشغلة لها.
وتزود اليونان السعودية بمنظومة "باتريوت" على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل/ نيسان الماضي.
وتعتمد السعودية على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لحماية أهدافها، في وقت وجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية في الجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة، بسحب هذه المعدات والعناصر بداية من الصيف.
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