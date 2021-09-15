جنود مظليون يتدربون على القفز من طائرات "سي 17"... فيديو

يعد القفز المظلي من المهام العسكرية التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة تسمح للجنود بالهبوط بأمان إثر قفزهم من على متن الطائرات الحربية المخصصة لهذا الغرض، سواء أثناء التدريب أو في وقت الحرب.

ويخضع جنود المظلات لتدريبات لياقة متنوعة تسمح بتأهيلهم لعمليات القفز المظلي، التي يتم تنفيذها أثناء تحليق الطائرات الحربية على ارتفاعات شاهقة.

وتكون مهمة جنود المظلات بعد إتمام تدريبهم هي تنفيذ مهام الإنزال الجوي خلف خطوط العدو في وقت الحرب لتنفيذ مهام واسعة أو حتى لتنفيذ مهام محددة يكون لها قيمة عسكرية كبيرة.

Fly on an @usairforce C-17 as it #HALO #airdrops personnel over JB Charleston's North Auxiliary Field. The C-17 is capable of rapid strategic delivery of troops and all types of cargo to main operating bases or directly to forward bases in the deployment area. #TogetherWeDeliver pic.twitter.com/OgRysuRdEV — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 15, 2021

وتستخدم كل دولة من دول العالم أنواع خاصة من الطائرات التي يمكنها نقل جنود المظلات وإنزالهم أثناء التحليق على ارتفاعات كبيرة، ومنها طائرات سي 17 غلوب ماستر، التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة قيادة النقل الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ مهام تدريب لجنود مظليين أمريكيين يقومون بالقفز من على متن طائرات "سي 17" المخصصة لنقل الجنود والعتاد العسكري على السواء.

معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"

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