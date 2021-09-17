 صاروخ جديد لنظام حماية موسكو من الهجوم يجتاز الاختبار بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تجربة ناجحة لصاروخ جديد من فئة المضادة للصواريخ.

وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد قوات النظام الدفاعي المضاد للصواريخ، إن "الصاروخ الذي تم إطلاقه في ميدان الرماية "ساري شاغان" في كازاخستان، أصاب هدفا محددا بدقة مقررة. وانطلق الصاروخ نحو الهدف الافتراضي بسرعة تزيد على 3 كيلومترات في الثانية".

وأشار غرابتشوك إلى أن التجربة الحالية والتجارب السابقة أكدت مطابقة الصاروخ للمواصفات المحددة.

ولفت الجنرال الروسي أن الصاروخ الجديد يمكن أن يدخل الخدمة العسكرية بعد إجراء 10 تجارب ناجحة.

وفي السياق نفسه، قال الخبير إيغور كوروتشينكو، عضو المجلس الاجتماعي التابع لوزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على إحدى التجارب السابقة التي جرت في أبريل/نيسان 2021، إن الصاروخ الجديد سيعزز إمكانيات النظام الدفاعي المضاد للصواريخ الذي يحمي العاصمة موسكو والمنطقة الصناعية المركزية من الهجوم الصاروخي، إلى حد كبير. ووفق معلومات الخبير، فإن الصاروخ الجديد "53تي6إم" سيحل محل الصواريخ التي تضمن أداء النظام الدفاعي "أ- 135" حاليًا.