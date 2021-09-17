حل مشكلة الطائرة الروسية الجديدة "إيل- 112في"

أوضح نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف، خلال تصريحات صحفية أن الطائرة "إيل- 112في"، طائرة نقل عسكري، لم تف بمتطلبات الحمولة حين رأت النور، حيث لم تستطع حمل ما لا يقل وزنه عن 5 أطنان وهي حمولتها المقررة، بسبب ثقلها الذاتي.

وانكبّ صانع الطائرة على حل مشكلتها، وحلها من خلال إنقاص وزن الطائرة. وسيقدر نموذجها التجريبي الجديد على حمل ما يزن 5 أطنان.

ومن المواصفات الأخرى للطائرة الجديدة، السرعة الملاحية: 470 كم/ الساعة. المدى: 1200 كم.

ومن الجدير ذكره أن النموذج التجريبي الأول من الطائرة "إيل- 112في" تعرض إلى حادث أثناء قيامه برحلة جوية تجريبية في 17 أغسطس/ آب.