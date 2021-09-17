روسيا تصنع بندقية قنص "من العيار الثقيل" تقبل خراطيش الناتو

أعلن رئيس شركة "برومتكنولوجيا" الروسية المصنعة لبنادق القنص أن الشركة الروسية بصدد صنع بندقية جديدة من "العيار الثقيل".

وقال مكسيم بايميتوف، رئيس شركة "برومتكنولوجيا" (علامتها التجارية ORSIS)، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المدى المجدي للبندقية الجديدة سيبلغ 2.5 إلى 3 كيلومترات وهو رقم قياسي.

ونوه بايميتوف بأن الشركة لا تصنع البندقية الجديدة من "أجل تسجيل أرقام قياسية جديدة بل يصنعون قطعة السلاح التي تستطيع إصابة أهداف على هذا البعد في ميدان القتال دائما".

وتتطلع الشركة المصنعة للبندقية الجديدة إلى ترويجها خارج روسيا أيضا. لذلك تم تهيئتها وتصميمها بحيث تستخدم خراطيش من عيار 50 (50 BMG, 12.7×99mm) التي تنتجها أو تستخدمها لكثير من الدول، وعلى الأخص دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويجب أن توضع البندقية الجديدة قيد الاختبار في بداية عام 2022.