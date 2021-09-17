الجيش الفيتنامي يعتمد على المدافع السوفيتية في حماية أراضيه

لا يزال نظام المدفعية السوفيتي "سي-60" المضاد للطائرات، الذي تم تطويره في الأربعينيات ، في الخدمة مع ما يقرب من ثلاثين دولة في العالم.

وتستخدم هذه الأنظمة السوفيتية بنشاط وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الشعبي الفيتنامي، بحسب موقع "الأسلحة الروسية".

ويستخدم الجيش الفيتنامي أثناء التدريب القتالي، في الوقت نفسه، المعدات العسكرية المصنعة في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

بالإضافة لمدفع "سي-60" يملك لواء المدفعية السادس، المنتشر في المناطق الجنوبية من البلاد، قاذفة لهب بي إم-14 السوفيتية ومدفع الهاوتزر الأمريكي إم114 عيار 155 ملم المغتنم، ويظهر في فيديو نشر على الإنترنت، كيف يتم استخدام مدافع دي-20 عيار 152 ملم أيضا.

"Cursed AA"



A battery of AZP S-60 anti-aircraft guns of Vietnam People Army on the firing range. Interestingly, one of them seems to be mounted on the chassis of a captured M101 howitzer. pic.twitter.com/ABMqolKGva — Lee Ann Quann (@AnnQuann) September 15, 2021

يذكر أن "سي-60"هو مدفع سوفيتي ذاتي الحركة قصير أو متوسط المدى، مضاد للطائرات صنع في عام أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، تم استخدامه بنطاق واسع في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.