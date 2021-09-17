الجيش الفيتنامي يعتمد على المدافع السوفيتية في حماية أراضيه

وتستخدم هذه الأنظمة السوفيتية بنشاط وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الشعبي الفيتنامي، بحسب موقع "الأسلحة الروسية".
ويستخدم الجيش الفيتنامي أثناء التدريب القتالي، في الوقت نفسه، المعدات العسكرية المصنعة في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
بالإضافة لمدفع "سي-60" يملك لواء المدفعية السادس، المنتشر في المناطق الجنوبية من البلاد، قاذفة لهب بي إم-14 السوفيتية ومدفع الهاوتزر الأمريكي إم114 عيار 155 ملم المغتنم، ويظهر في فيديو نشر على الإنترنت، كيف يتم استخدام مدافع دي-20 عيار 152 ملم أيضا.
"Cursed AA"— Lee Ann Quann (@AnnQuann) September 15, 2021
A battery of AZP S-60 anti-aircraft guns of Vietnam People Army on the firing range. Interestingly, one of them seems to be mounted on the chassis of a captured M101 howitzer. pic.twitter.com/ABMqolKGva
يذكر أن "سي-60"هو مدفع سوفيتي ذاتي الحركة قصير أو متوسط المدى، مضاد للطائرات صنع في عام أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، تم استخدامه بنطاق واسع في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
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