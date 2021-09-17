خبراء: مقاتلة "سو-35" تكسب المعركة ضد "رافال"

أظهرت دراسة أجراها خبراء جمهورية جنوب إفريقيا للمقارنة بين قدرات المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الفرنسية "رافال" أن المقاتلة الروسية تتغلب على المقاتلة الفرنسية لو كان هناك مواجهة بينهما.

جاء في مقال نشرته صحيفة "أولتيمات ديفينس" على موقعها الإلكتروني وتناقلت وسائل إعلام روسية مقتطفات منه إن طائرة "سو-35" لا بد وأن تكسب المعركة بفضل قدرتها المتميزة على المناورة وإلكترونيات الطيران المتقدمة.

يستطيع رادار الطائرة الروسية "إيربيس" أن يكتشف الطائرة المعادية على بعد 270 كم، في حين لا تستطيع مقاتلة "رافال" أن تكتشف ما يبعد عنها أكثر من 120 كم. ولذا تصبح مقاتلة "سو-35" أول مَن يكتشف العدو ويبادر إلى إطلاق النار.

وهناك أفضلية كبيرة أخرى للمقاتلة الروسية ألا وهي صواريخها جو-جو بعيدة المدى. لذلك فإن مقاتلة "سو-35" تستطيع ولا بد أن تحقق الانتصار في معركة مع مقاتلة "رافال"، حسب خبراء جمهورية جنوب إفريقيا.