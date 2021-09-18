معلومات عن قاذفة "بي 2" الشبحية الأمريكية بعد تعرضها لحادث

يقول موقع "ميليتري" الأمريكي إن طائرات " بي 2 سبيريت " هي قاذفات شبحية متعددة المهام طورتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال حقبة الحرب الباردة، مشيرا إلى أنها قادرة على تنفيذ هجمات بالأسلحة النووية والتقليدية على السواء.

ولفت الموقع، في تقرير عن الطائرة، إلى أنه تم تصميمها لاختراق الدفاعات الجوية للخصم وتنفيذ هجمات على أهداف متنوعة في أي مكان حول العالم، لأن مداها يصل إلى 9 آلاف و600 كيلومترا دون التزود بالوقود.

ويقول الموقع الأمريكي إنه تم تصميم الطائرة بمواصفات تسمح بتقليل بصمتها الرادارية على وسائل الكشف المختلفة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء أو الموجات الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو.

ما هي المواصفات الفنية لقاذفة بي 2 سبيريت؟

تم الكشف عن القاذفة "بي 2 سبيريت" لأول مرة في عام 1989، وتم تطويرها بواسطة شركة "نورث روب غرومان"، ولا تزال في الخدمة بعد مرور أكثر من 3 عقود منذ ظهورها.

تجمع "بي 2" مجموعة من المزايا للقاذفات الحربية أبرزها أنها قاذفة شبحية ثقيلة وبعيدة المدى يمكنها حمل قنابل تقليدية ونووية.

قامت الطائرة برحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كوسوفو استمرت أكثر من 31 ساعة ذهابا وعودة دون توقف خلال عمليات "الناتو" ليوغوسلافيا السابقة.

وفي حرب أفغانستان قامت برحلة استمرت 44 ساعة، توقفت بعدها لمدة 45 دقيقة دون إيقاف محركاتها، ثم واصلت الطيران لمدى نحو 30 ساعة، محطمة رقما قياسيا عالميا في رحلة طيران استمرت 70 ساعة.

يمكن أن يصل مدى الطائرة إلى 16 ألف كيلومتر في حالة تم تزويدها بالوقود في الجو لمرة واحدة، بينما يصل مداها دون التزود بالوقود إلى 9 آلاف و600 كليومترا.

تصل حمولة القاذفة الأمريكية من الأسلحة بمختلف أنواعها إلى 20 طن، ويمكنها التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم (أكثر من 15 ألف متر)، وتقترب سرعتها من سرعة الصوت.

يتجاوز طول قاذفات "بي 2 سبيرت" الـ 21 مترا، وارتفاعها 5.1 متر، بينما تصل المسافة بين طرفي الجناحين إلى 52.4 متر.

يتكون طاقم الطائرة من فردين، يكون الطيار على اليسار، بينما يكون الآخر على اليمين، كما يمكن زيادة عدد الطاقم إلى 3 أفراد في المهام النوعية.

نفذت الطائرة عمليات عسكرية في العديد من الدول أبرزها أفغانستان والعراق وليبيا وصربيا.

أين وقع حادث قاذفة بي 2 سبيريت؟

في الـ 14 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرضت قاذفة "بي 2 سبيرت" الشبحية لحادث أثناء هبوطها اضطراريا بقاعدة "وايتمان" الجوية بولاية ميسوري الأمريكية، وأعلن ذلك سلاح الجو الأمريكي، في بيان صحفي، أشار إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي في تلك المنطقة، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث.

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