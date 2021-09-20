كوريا الجنوبية تجهز الغواصات بالصواريخ الباليستية

ستتبنى جمهورية كوريا صاروخًا باليستيًا جديدًا للغواصات في النصف الثاني من عام 2022، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن مصدر حكومي.

أجرت كوريا الجنوبية أول تجربة إطلاق لصواريخ باليستية في 15 سبتمبر/أيلول. تم إطلاق الصاروخ من غواصة دوسان آن تشان هو في موقع اختبار في مقاطعة تشونتشيونام دو. لقد حلق للمسافة المخطط لها وضربت الهدف. وهكذا، أصبحت الدولة السابعة في العالم التي تختبر بنجاح صواريخ باليستية للغواصات.

ونقلت يونهاب عن المصدر قوله "ستجرى عدة جولات أخرى من الاختبارات لضمان موثوقية الصاروخ. بعد الانتهاء من مرحلة التطوير، من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم ووضعه في الخدمة في النصف الثاني من عام 2022".

وقال مصدر حكومي آخر للوكالة إنه من المقرر نشر مجموعة من 78 صاروخًا من هذا الطراز في تسع غواصات، بما في ذلك دوسان آن تشان هو.