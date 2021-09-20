مجلة: روسيا ترغب في الاستعاضة عن "يارس" بنظام قتالي غامض

منذ فترة وجيزة، أفادت التقارير أن نظام كيدر سيحل محل يارس في القوات الروسية. وفقًا للمحلل، فإن الوضع مع نظام القتال هذا محير للغاية وفي الوقت الحالي يعد لغزًا كبيرًا.

ظهرت المعلومات الأولى حول الصاروخ الباليستي "كيدر" الغامض العابر للقارات، والذي سيخلف نظام "يارس" الروسي. هذه صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، والتي، مثل سابقتها يارس، سيكون لها نسخ متنقلة وثابتة.

لفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن النسخة المتنقلة من الصاروخ الباليستي عابر للقارات لديها بعض المزايا على النسخة الثابتة. يعد اكتشافها وتدميرها أكثر صعوبة، مما يحول نظام القتال هذا إلى سلاح أكثر تنوعًا ودائمًا. على هذه الخلفية أثارت الأنباء عن "كيدر" الروسي بعض التساؤلات. حتى الآن، لا يُعرف أي شيء عمليًا عن الشكل الذي ستكون عليه الصواريخ الروسية العابرة للقارات الجديدة، وما هي الخصائص التقنية التي ستتمتع بها، وأيضًا في أي مرحلة من مراحل التطوير هذا المشروع، حسب مجلة ناتشونال إنترست.

وأضاف مارك إيبسكوبوس: "إن تحديث الصواريخ البالستية العابرة للقارات في روسيا يسير بسرعة كبيرة وسيتجاوز 80 في المائة في السنوات القليلة المقبلة".