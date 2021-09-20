آلة ذات عقل تسيطر على أسلحة المركبة العسكرية الروسية الجديدة "بي-19"

شوهدت آليات عسكرية جديدة في مسرح أعمال التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك "مناورة الغرب 2021" منها آلية "بي-19".

والآلية المسماة "بي-19" هي مركبة المشاة "بي إم بي-3" المزودة بمنصة أو برج الأسلحة الجديد "أبوخا" (هذه الكلمة الروسية تعني العصر) والذي زاد إمكانيات وقدرات المركبة "بي إم ي-3" حتى أنها حصلت على اسم جديد.

وتضم منصة "أبوخا" قاذف صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات وقاذف صواريخ "بولات" المخصصة لمكافحة آليات العدو المدرعة الخفيفة مثل ناقلات الجنود والمدافع الذاتية الحركة، والمدفع الآلي عيار 57 ملم والمدفع الرشاش عيار 7.62 ملم.

وأطلقت مركبة المشاة الجديدة صواريخها المضادة للدبابات بالطريقة الجديدة أثناء مشاركتها في "مناورة الغرب 2021" حيث أطلقتها الواحد تلو الآخر دون فاصل زمني.

وتقوم منصة "أبوخا" بالتعرف على الهدف بنفسها دون مشاركة الإنسان، وتصوب أسلحتها نحو الهدف بنفسها وتستطيع أن تختار بنفسها الذخيرة المناسبة لتدمير الهدف وكأنها كائن ذو شبكة دماغية ينشأ منها العقل، وفقا لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".