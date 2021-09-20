"بانتسير" تدمر صواريخ للعدو من طراز "كروز"

تدربت أطقم أنظمة الصواريخ والمدفعية للدفاع الجوي على تدمير صواريخ كروز للعدو الافتراضي خلال التدريبات في شبه جزيرة القرم، وفقًا لقسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود.

وجاء في البيان أن "أطقم نظام صواريخ بانتسير-إس للدفاع الجوي أكملت مهام اكتشاف وتتبع وتدمير صواريخ كروز للعدو الافتراضي"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وأوضح البيان أن صواريخ كروز تم تشكيلها إلكترونيًا. كانت سرعة الأهداف وارتفاعاتها مختلفة، مما أدى إلى تعقيد عمليات أطقم "بانتسير". اكتملت المهمة بنجاح.

بانتسير-إس1: نظام صاروخي ومدفعي روسي ذاتي الحركة للدفاع الجوي.