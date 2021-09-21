ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية بعد تجربة إطلاق صواريخ باليستية من الغواصات؟

أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق صواريخ باليستية من الغواصات، قبل أيام، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن التجربة كانت ناجحة وأنه من المقرر نشر الصواريخ على 9 غواصات خلال العام المقبل.

وتمتلك كوريا الجنوبية جيشا قويا يصنف في المرتبة رقم 6 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم في 2021، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتعد كوريا الجنوبية ضمن أقوى 6 دول من حيث عدد الغواصات الحربية، التي تمتلكها، ومن المتوقع أن تكون أكثر قوة في هذا المجال بعدما تصبح من الدول المشغلة لغواصات لديها القدرة على إطلاق صواريخ باليستية.

ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟

يمتلك الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية 234 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 13 عالميا بين أقوى 140 أسطولا في العالم.

تضم وحدات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية حاملة مروحيات واحدة و12 مدمرة، و14 فرقاطة و12 كورفيت.

تضم قوة الغواصات لكوريا الجنوبية 22 غواصة وتحتل المرتبة الـ 6 عالميا.

يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية إلى 26 سفينة، إضافة إلى 11 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي مساحة كوريا الجنوبية؟

تتجاوز مساحة كوريا الجنوبية 99.7 ألف كيلومتر مربع، لكنها تمتلك شواطئ يصل طولها إلى 2413 كيلومترا.

وتمتلك كوريا الجنوبية 11 ميناء بحريا وأسطولا تجاريا يضم 1880 وحدة بحرية.

ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية؟

تمتلك كوريا الجنوبية أحد أقوى 6 جيوش في العالم، ويحتل أسطولها الحربي المرتبة رقم 13 بين أقوى الأساطيل الحربية، وهو ما يتم تمويله من ميزانية الدفاع التي تصل إلى 48 مليار دولار.

© Sputnik أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات

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