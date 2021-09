تعرف على أسوأ 5 مقاتلات حربية في تاريخ أمريكا

وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرا عن أسوأ 5 مقاتلات حربية في التاريخ الأمريكي، مشيرة إلى أنها كانت مثالا للانتكاسات التي تعرضت لها الصناعات العسكرية الأمريكية.

هي مقاتلة ثنائية المحركات تم تصميمها خلال حقبة الحرب العالمية الثانية وكانت تحمل اسم "بي - 59 إيركوميت".

وبعد تصميمها اقتصر استخدام تلك الطائرة على الاختبارات الجوية لأنها لم تكن توفر أي ميزة جديدة عن الطائرات الموجودة في ذلك الحين.