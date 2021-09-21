كشف النقاب عن صاروخ روسي يقضي على دبابات الناتو بسهولة

احتوى معرض الأسلحة "أرميا 2021" الذي أقيم في ريف موسكو، في صيف 2021، على صاروخ ظلّ في طي الكتمان من قبل.

ويُعرف هذا الصاروخ الروسي الصنع باسم "305أ". وتم الإعلان عن وجوده منذ وقت قريب نسبيًا، ولكنه ظلّ محاطا بالسرية حتى ظهوره في معرض "أرميا 2021" حين بات معلوما أن بمقدوره القضاء على أي دبابة من دبابات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفق إفادة وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية.

وبطبيعة الحال، فإن مكافحة مدرعات العدو ليست إلا إحدى المهام المطروحة على صاروخ جو/أرض هذا، فهو يستطيع أن يدمر تحصينات العدو ومعابر الأنهار.. إلخ.

وتم كشف النقاب عن مواصفات الصاروخ، حيث بات معلوما أنه صاروخ موجه حراريا ويزن 105 كيلوغرامات. ووزن رأسه المدمر 25 كيلوغراما.

السرعة: 230 مترا في الثانية. المدى: 14500 متر.

وسيتم تسليح مروحيات "كا-52إم" و"مي-28إن إم" بهذا الصاروخ. ومن الممكن أن يصبح صاروخ "305أ" سلاحا لطائرات أخرى أيضا في المستقبل.