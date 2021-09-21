شركة "روبين" تقدم إلى وزارة الدفاع الروسية العديد من مشاريع الغواصات من الجيل الخامس

قدّمت شركة "روبين" العديد من مشاريع الغواصات من الجيل الخامس إلى وزارة الدفاع الروسية.

قال أندريه بارانوف، نائب المدير العام للمؤسسة، في مقابلة مع "سبوتينك" إن مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية في "روبين" قد قدّم إلى وزارة الدفاع الروسية العديد من أحدث مشاريع الغواصات غير النووية من الجيل الخامس القادم، بما في ذلك "كالينا".

بدأت البحرية الروسية في الحصول على أحدث غواصات من الجيل الرابع، والتي تشمل غواصات "بوريي" التي تعمل بالطاقة النووية والغواصات من طراز "ياسن"، بالإضافة إلى الغواصات غير النووية من طراز "لادا".

قدّمت شركة "روبين" عدة خيارات للبحرية. وقال بارانوف ردا على سؤال حول مصير مشروع الغواصة غير النووية "كالينا" للجيل الخامس: "القرار متروك للعميل الحكومي".

تم التخطيط للانتهاء من مشروع "كالينا" في عام 2015. ينص التصميم الأولي على إمكانية وضع صواريخ كروز لمجمع "كاليبر" واستخدام نوعين مختلفين من نظام الدفع - محطة طاقة مستقلة عن الهواء وبطارية تخزين ليثيوم أيون.