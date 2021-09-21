الكشف عن سر تسمية غواصات روسية بـ"الثقوب السوداء"

كشف مسؤول روسي في مكتب لتصميم التقنيات البحرية عن سرّ تسمية الغواصات الروسية من طراز "فارشافيانكا" بـ"الثقوب السوداء".

وقال أندريه بارانوف، نائب المدير العام لمكتب "روبين" لتصميم التقنيات البحرية، لـ"سبوتنيك" إن "سبب تسمية غواصات فئة "فارشافيانكا" بالثقوب السوداء يعود إلى صعوبة اكتشافها من قبل الرادار. وبات من الصعب اكتشافها حين تم تركيب محرك كهربائي جديد فيها، وهو محرك لا يصدر ضجيجا من الممكن التقاطه".

وفضلا عن القدرة على كتم الصوت فإن المحرك الجديد زاد من سرعة الغواصة.

ولم يتوقف تطوير غواصات "فارشافيانكا" عند هذا الحد، فقد حصلت في وقت لاحق على وحدات ديزل كهربائية جديدة. وكانت النتيجة أن مدة شحن البطاريات تقلصت وهو ما عزّز قدرة الغواصة على كتم صوتها.

وبعد ذلك، ظهرت بطاريات أكثر سعة تمكّن الغواصات من البقاء تحت الماء لمدة أطول.

وتنتج روسيا اليوم فئتين من الغواصات التي تعمل بالطاقة الكهربائية: "فارشافيانكا" و"لادا". وقد انضمت 6 غواصات من فئة "فارشافيانكا" إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود.

هذا ومن المنتظر أن يستلم أسطول المحيط الهادئ 6 غواصات من هذه الفئة بحلول عام 2024.