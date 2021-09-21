روسيا تعد غواصات مسيرة للتصدير

قال أندريه بارانوف، نائب المدير العام لشركة روبين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ، إن مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية في روبين وروس أوبورون إكسبورت أعدا وثائق لتصدير غواصات مسيّرة إلى الخارج.

وقال بارانوف، متحدثًا عن آفاق تصدير الغواصات المسيّرة: "نأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب"، وأضاف: "لقد تم تشكيل الوثائق بالفعل ويتم النظر فيها من قبل الإدارات المعنية".

وأشار إلى أن هناك منتجات عسكرية، وهناك إطار تنظيمي يحدد مجموعة المنتجات التي يمكن توريدها إلى الخارج.

وأضاف بارانوف: "نحن نعمل الآن بنشاط على هذه المسألة مع روس أوبورون إكسبورت".

في وقت سابق، قال ممثل عن مكتب التصميم المركزي في روبين لـ"سبوتنيك"، إنه تم إنشاء غواصات مسيرة في روسيا للبحث ولتتبع غواصات العدو، وقد تم تصميم الروبوت الغواصة "سوروغات" لمحاكاة صورة غواصة باستخدام الصوتيات لخداع العدو، وكذلك يتم تطوير غواصات مسيرة لنقل المعلومات من الغواصة دون أن تطفو على السطح.