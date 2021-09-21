السيطرة الأمريكية تقارب على النهاية... تقدير إمكانيات طائرة روسية جديدة

رأت صحيفة إيطالية أن طائرة "أوخوتنيك"، وهي طائرة مسيّرة (درون) قيد الإنشاء، تؤكد تفوق روسيا في المعركة الجوية الافتراضية ضد أمريكا.

وجاء في مقال نشرته صحيفة "لانتيدبلوماتيكو"، يعتقد كاتبه أن الطائرات المقاتلة المسيرة ستصبح في المستقبل المنظور القوة التي تحسم المعركة الجوية، أن طائرة "أوخوتنيك" لا بد وأن تضمن لصاحبها كسب المعارك الجوية لعدم وجود مثيل لها حتى الآن.

ولن تخوض "أوخوتنيك" المعارك الجوية بشكل انفرادي. ويُتوقع أن يخوض درون "أوخوتنيك" المعارك برفقة مقاتلة "سو-57"، وتسند إليه مهام محفوفة بالمخاطر التي تهدد حياة الإنسان مثل تدمير الدفاعات الجوية للعدو أو التصدي لنيران الطائرات المعادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا تمكنت في الفترة الأخيرة من تحقيق تقدم عارم في مجال صناعة الطائرات المسيرة، وهو ما لا يمكنه إلا أن يثير قلق الأمريكيين الذين ما زالوا يتراجعون أمام سيناريوهات كهذه.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن الدولة الأعظم تعيش تدهورا، وأن السيطرة الجوية التي تبجحت بها الولايات المتحدة في وقت سابق، قاربت على النهاية بينما تواصل روسيا والصين تقدمهما.

وتنتمي طائرة "أوخوتنيك" إلى الجيل السادس من الطائرات المقاتلة المسيرة، ولها شكل متميز يجعلها طائرة خفية من الصعب اكتشافها. ويُتوقع أن يبدأ الجيش الروسي يستلم طائرات "أوخوتنيك" بعد 3 أعوام.